4627 мая 2019

Компания расширяет бизнес и открывает филилалы в регионах. Теперь сотрудники будут ездить в командировки. Надо ли заключать договор с перевозчиками, чтобы получать счета-фактуры для вычета НДС со стоимости билетов на самолеты и поезда?

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отвечает:

Договоры с перевозчиками не требуются.

Кодекс разрешает заявлять вычет НДС только на основании счета-фактуры. Исключение-для вычета со стоимости проезда. Его можно заявить по бланкам строгой отчетности, то есть билетов на поезд и самолет (п. 7 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК). Заявить вычет в том числе можно и по электронным билетам (письма Минфина от 30.01.2015 № 03-07-11/3522, от 26.02.2016 № 03-07-11/11033).

Для вычета НДС в проездном документе должен быть прописан отдельной строкой. Если налог не выделен, всю стоимость билета учитывайте в прочих расходах на дату, когда руководитель утвердит авансовый отчет (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК, письмо Минфина от 10.01.2013 № 03-07-11/01).

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