5427 мая 2019

Дистанционный сотрудник из Архангельска по рабочей необходимости отправился в головной офис компании в Санкт-Петербурге. Можно ли признать поездку командировкой? Нужно ли начислить НДФЛ с оплаченных сотруднику расходов?

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отвечает:

Да, такая поездка — это командировка. Для дистанционного работника место постоянной работы там, где он находится. И любая поездка такого сотрудника по распоряжению работодателя вне места его постоянной работы будет считаться командировкой. В том числе если место назначения — офис работодателя (письмо Минтруда от 09.06.2017 № 14-2/ООГ-4733).

Сотруднику в командировке гарантирован средний заработок и возмещение сопутствующих расходов. Это расходы на проезд, проживание, суточные и другие разрешенные работодателем траты (ст. 167, 168 ТК). Если сотрудник представил необходимые подтверждающие документы, например чеки, квитанции, билеты, то НДФЛ с такой компенсации удерживать не нужно. Исключение — выплатили суточные больше лимита. Это 700 руб. в день для командировок по России и 2500 руб. — за границей. С суточных сверх этих норм удержите налог (абз. 12 п. 3 ст. 217 и ст. 210 НК).

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