У работницы нет оснований требовать отдых, право на отпуск у нее есть, но реализовать его в период отпуска по уходу за ребенком сотрудница не может. Ежегодный отпуск она вправе использовать после отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК). Быть сразу в двух отпусках нельзя (п. 20 постановления Пленума Верховного суда от 28.01.2014 № 1).

Вы должны предоставить ежегодный отпуск по требованию только в одном случае. Сотрудница просит отдых по графику и написала заявление с просьбой прервать отпуск по уходу за ребенком (ч. 2 ст. 123 ТК, письмо Роструда от 15.10.2012 № ПГ/8139-6-1). Трудовой кодекспозволяет использовать отпуск по уходу за ребенком частями (ч. 2 ст. 256 ТК). Это значит, что работница вправе прервать его неограниченное число раз, пока ребенку не исполнится три года. Отказать вы вправе, если сотрудницы нет в графике. В этом случае в отпуск уйти она может только по соглашению с работодателем (ст. 122 ТК).

Предупредите сотрудницу, что на время оплачиваемого отпуска вы прекращаете выплату пособия. Работница будет снова получать выплаты, после того как ежегодный отдых закончится (письмо ФСС от 14.07.2014 № 17-03-14/06-7836). Для этого она пишет заявление с просьбой предоставить отпуск по уходу за ребенком и назначить пособие.

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