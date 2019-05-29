1129 мая 2019

Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком устроилась по внешнему совместительству на дистанционную работу. Нужно ли сообщить об этом основному работодателю? Не повлияет ли это на отпуск и как платить за нее НДФЛ и страховые взносы?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, внешнее совместительство с неполным рабочим днем или на дому не повлияет на отпуск по уходу за ребенком. Право на пособие при этом не теряется (ст. 256 ТК). Сообщать о трудоустройстве основному работодателю тоже не нужно. За исключением случая, когда основное место работы декретницы — госслужба. НДФЛ и страховые взносы за дистанционного сотрудника перечисляйте по месту учета организации (п. 7 ст. 226, п. 11 ст. 431 НК, письмо Минфина от 01.12.2014 № 03-04-06/61300).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.