Нет, внешнее совместительство с неполным рабочим днем или на дому не повлияет на отпуск по уходу за ребенком. Право на пособие при этом не теряется (ст. 256 ТК). Сообщать о трудоустройстве основному работодателю тоже не нужно. За исключением случая, когда основное место работы декретницы — госслужба. НДФЛ и страховые взносы за дистанционного сотрудника перечисляйте по месту учета организации (п. 7 ст. 226, п. 11 ст. 431 НК, письмо Минфина от 01.12.2014 № 03-04-06/61300).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>