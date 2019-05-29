Чтобы оформить отзыв из отпуска, получите письменное согласие работника (ч. 2 ст. 125 ТК). Также убедитесь, что на сотрудника не распространяется запрет на отзыв (ч. 3 ст. 125 ТК). Оформите приказ об отзыве. Унифицированной формы документа нет, поэтому можете разработать собственную. Информацию о датах отзыва, переносе дней отпуска на другое время укажите в графике отпусков и личной карточке сотрудника под подпись (Указания, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1).

Сотрудник, которого отозвали из отпуска, вправе использовать неотгулянные дни в удобное время. Это право действует для него в текущем рабочем году. Также оставшиеся после отзыва дни сотрудник вправе присоединить к отпуску в следующем рабочем году (ч. 2 ст. 125 ТК). Если работник сразу сообщил, что продолжит отдыхать, запросите у него заявление. Далее либо укажите в приказе об отзыве, в какие даты предоставляете дни отпуска, либо составьте отдельный приказ.

Отпускные работнику нужно начислять не менее чем за три дня до начала отдыха (ч. 9 ст. 136 ТК). В вашей ситуации работник уже получил отпускные общей суммой за обе части отпуска. Пересчитывать отпускные и вновь выплачивать не нужно. Это не нарушение. Работник по факту в одном и том же месяце дважды ушел в отпуск. Когда дни отдыха в связи с отзывом перенесли на другие даты того же месяца, расчетный период не изменился. Для оплаты работодатель исчисляет средний дневной заработок за последние 12 календарных месяцев, которые предшествовали тому месяцу, в котором работник ушел в отпуск (п. 4 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922). Сумма отпускных, которую должны выплатить сотруднику, останется прежней.

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