5730 мая 2019

Кадровик испортила бланк трудовой книжки, когда вносила сведения о работнике. Вправе ли мы требовать возмещения стоимости бланка?

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отвечает:

Вы вправе удержать деньги у сотрудницы, которая допустила ошибку.

Компания обязана закупить необходимое количество бланков трудовых книжек. Если при первичном оформлении трудовой книжки или вкладыша бланк испортят, его стоимость оплачивает работодатель (п. 48 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225).

Сотрудница, которая оформляет трудовые книжки, получает бланки по отдельному документу под подпись и свою ответственность (п. 42 Правил, утв. постановлением Правительства № 225). Если сотрудница испортила бланк, то для нее действует полная материальная ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК). Работодатель вправе требовать компенсацию (ч. 1 ст. 238 ТК). Если ущерб не превышает среднемесячного заработка, то сумму можно взыскать из зарплаты работницы по приказу руководителя (ст. 248 ТК).

Попросите сотрудницу письменно объяснить причину порчи бланка. Это подтвердит, что именно она причинила ущерб. На основании объяснительной издайте приказ, чтобы удержать стоимость книжки из зарплаты сотрудницы.

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