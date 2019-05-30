Предоставьте отпуск в общем порядке. Если суд признал увольнение незаконным, то все действия работодателя по увольнению также незаконны. Поэтому все права и обязанности сторон возвращаются в первоначальное состояние. Восстановление сотрудника на работе означает, что он сохраняет право на отпуск, который ранее не использовал (письмо Роструда от 14.06.2012 № 853-6-1, апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 17.07.2017 по делу № 33-5466/2017).

Вы должны предоставить сотруднику отпуск по графику (ст. 123 ТК). Если исключили его из графика после увольнения, это не причина отказать работнику в отдыхе. Внесите изменение в график на основании решения суда. Когда время отпуска по графику прошло, предоставьте его по заявлению работника. А если работника изначально в графике не было, вы вправе предоставить ему отпуск по своему усмотрению в согласованные даты (ч. 2 ст. 122 ТК).

Отдельным категориям работников отпуск предоставляют в удобное для них время, даже если право на отдых еще не возникло (ч. 3 ст. 57, ст. 123, 125, 177, 286 ТК, ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ, Закон от 15.05.1991 № 1244-1). Например, женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, супругам военнослужащих, чернобыльцам и пр. В этом случае работникам достаточно представить заявление, в котором они указывают желаемые даты отдыха.

Оформляйте отпуск по общим правилам (ст. 123 ТК). Если работник отдыхает по графику, направьте уведомление о начале отпуска за две недели (ч. 3 ст. 123 ТК). Когда в срок предупредить не успеваете, проинформируйте его о праве перенести отпуск на другие даты (ч. 2 ст. 124 ТК). Если работник согласен, подготовьте приказ об отпуске. Перечислите отпускные с зачетом выплаты отпускных при незаконном увольнении (письмо Роструда от 14.06.2012 № 853-6-1). Когда работник идет в отпуск вне графика, его не нужно уведомлять за две недели до начала отдыха.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>