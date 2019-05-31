2331 мая 2019

Организация из Москвы заключила трудовой договор на дистанционную работу с сотрудником из Санкт-Петербурга. Он иностранец с разрешением на временное проживание в России. Как с его доходов платить НДФЛ и начислять страховые взносы?

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отвечает:

Начисляйте НДФЛ исходя из того, какой налоговый статус у сотрудника — резидент или нерезидент. Для этого посчитайте, сколько календарных дней сотрудник фактически находится на территории РФ в течение последних 12 месяцев до даты получения дохода (п. 2 ст. 207 НК). Если 183 дня и более, то он — резидент, его доходы облагайте по ставке 13 процентов. Если меньше, то ставка уже 30 процентов, ведь рабочее место сотрудника находится в России. Миграционный статус сотрудника для целей НДФЛ значения не имеет.

Если в течение года сотрудник наберет 183 дня и более, в течение которых находился на территории России, то его статус поменяется. Он станет резидентом. Весь налог, который в течение года удерживали по ставке 30 процентов, необходимо пересчитать исходя из ставки 13 процентов (п. 3 ст. 226 НК). Лишний налог зачтите в счет будущих платежей по НДФЛ (письмо Минфина от 15.02.2016 № 03-04-06/7958).

А вот для страховых взносов важен именно миграционный статус сотрудника. Разрешение на временное проживание подразумевает, что у сотрудника статус временно проживающего. Страховые взносы на выплаты таким сотрудникам начисляйте в обычном порядке, как другим сотрудникам-россиянам (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

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