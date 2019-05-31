5331 мая 2019

У нас коммерческая организация. В отдел кадров работник представил удостоверение ветерана боевых действий и заявление на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 дней. Должны ли мы предоставить отпуск?

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отвечает:

Если сотрудник – действующий ветеран боевых действий, то есть проходит военную службу по контракту или по призыву, он имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток (ст. 2, п. 5.1 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», далее – Закон № 76-ФЗ). Процедуру предоставления такого отпуска определяет Положение о порядке прохождения военной службы (утв. Указом Президента от 16.09.1999 № 1237). После увольнения со службы ветераны боевых действий теряют статус военнослужащих и уже не имеют права на дополнительный отпуск (ст. 23 Закона № 76-ФЗ). Трудовой кодекс также не предусматривает эту гарантию. При этом такой отпуск можно установить локальным актом организации или трудовым договором с сотрудником (ст. 8, 9 ТК).

Также все сотрудники – ветераны боевых действий, независимо от наличия статуса действующего военнослужащего, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время и отпуск без сохранения зарплаты до 35 календарных дней в год (подп. 11 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ).

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