Да, если получит оплату по деятельности на другом режиме — на общей системе или упрощенке. Предприниматель обязан отслеживать, в рамках какой налоговой системы рассчитывается с клиентами (п. 7.1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Онлайн-кассу можно не применять, если расчеты идут в рамках деятельности на ЕНВД или патенте. Но эта отсрочка действует до 1 июля 2019 года. Начиная с этой даты, предпринимателей на вмененке и патенте обяжут пробивать онлайн-чеки. Но льготы могут продлить до 1 июля 2021 года. Законопроект (№ 682709-7) об этом сейчас внесен на рассмотрение в Госдуму.

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