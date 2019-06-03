813 июня 2019

Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Она планирует выйти на работу на три часа в день и получать зарплату вместе с пособием. Есть ли у нее такое право?

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отвечает:

Да, конечно.

Сотрудница вправе получать пособие по уходу за ребенком, если работает неполный день [ч. 3 ст. 256 ТК]. Закон не уточняет, какой рабочий день считается неполным. Но у сотрудницы должно оставаться время, чтобы ухаживать за малышом. Если сократить рабочий день всего на несколько минут, то фактически мама не сможет быть с ребенком. Если же время работы длится три часа, то сотрудница сможет совмещать уход за малышом и работу. В таком случае ФСС не откажет в возмещении пособия по уходу за ребенком.

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