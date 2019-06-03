Не принимайте такое заявление. Если оформить дни для ухода за ребенком-инвалидом в выходные, это лишит сотрудника возможности использовать дополнительный отдых (ст. 111, 262 ТК). Сотрудник с ребенком-инвалидом до 18 лет имеет право на четыре дополнительных выходных дня в календарный месяц (постановление Правительства от 13.10.2014 № 1048). Если в семье более одного ребенка-инвалида, то количество дополнительных выходных дней такое же.

Дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом – это не дополнительные дни отпуска по графику. Их добавляют к тем выходным, которые предусматривает график работы сотрудника. Иное противоречило бы сути такой гарантии. Ее цель – не только обеспечить дополнительный уход за ребенком-инвалидом, но и уменьшить рабочую нагрузку на родителя, опекуна или попечителя. Это необходимо, чтобы сотрудник не перегружался из-за того, что одновременно ухаживает за ребенком с проблемным здоровьем и выполняет трудовые обязанности.

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