Да, должны, если человек заплатил по карте. Безналичные расчеты с предпринимателем не требуют применения ККТ, за исключением расчетов с предъявлением электронного средства платежа (п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Однако предприниматель не может использовать свой текущий счет в банке, открытый на него как на физлицо, для предпринимательской деятельности. Для этих целей предприниматель должен открыть расчетный счет (п. 2.2 и 2.3 Инструкции ЦБ от 30.05.2014 № 153-И).

Если же предприниматель платит с текущего счета, то имеет место расчет с физлицом, а не с предпринимателем. Поэтому ККТ применяйте в том же порядке, как при расчетах с физлицами.

При оплате физлицами в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа действует отсрочка. Применять ККТ не требуется до 1 июля 2019 года (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).

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