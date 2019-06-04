334 июня 2019

Головной офис нашей компании в Москве. Мы часто отправляем некоторых работников в командировки в Мурманск и Норильск. Они проводят много времени в суровых климатических условиях. Должны ли мы предоставлять им дополнительные дни отпуска, как для работников Крайнего Севера?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Сотрудникам, которые ездят в командировки в районы Крайнего Севера, дополнительный отпуск не предоставляют. Срок служебных поездок роли не играет. Право на дополнительный отпуск есть у работников, которые трудятся на Крайнем Севере постоянно или вахтовым методом (ст. 302, 321 ТК). У сотрудников, которые выезжают в командировку, иные гарантии. Работодатель сохраняет за ними должность и место работы, средний заработок, а также возмещает командировочные расходы (ст. 167, 168 ТК).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.