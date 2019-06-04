Сотрудникам, которые ездят в командировки в районы Крайнего Севера, дополнительный отпуск не предоставляют. Срок служебных поездок роли не играет. Право на дополнительный отпуск есть у работников, которые трудятся на Крайнем Севере постоянно или вахтовым методом (ст. 302, 321 ТК). У сотрудников, которые выезжают в командировку, иные гарантии. Работодатель сохраняет за ними должность и место работы, средний заработок, а также возмещает командировочные расходы (ст. 167, 168 ТК).

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