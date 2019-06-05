275 июня 2019

Откажет ли ФСС в возмещении пособия, если заполнить больничный красной или зеленой ручкой?

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отвечает:

Да, фонд вправе отказать в возмещении. Надо использовать чернила черного цвета.

Работодатель заполняет листок нетрудоспособности гелевой, перьевой или капиллярной ручкой. При этом разрешается использовать чернила только черного цвета [п. 56 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н]. Использовать другой цвет чернил нельзя. При сканировании они могут сливаться с цветными волокнами бланка – это затруднит распознавание текста документа.

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