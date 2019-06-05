Вы можете предоставить работнику неиспользованные «чернобыльские» отпуска за текущий год и за предыдущие годы. Во-первых, Трудовой кодекс не запрещает переносить чернобыльцам дополнительные отпуска. Во-вторых, любой ежегодный оплачиваемый отпуск переносят или продлевают, например, в случае болезни (ст. 114–116 ТК). При этом работодатель не оплачивает дополнительный отпуск и не компенсирует его за предыдущие годы, например, при увольнении (письмо Минтруда от 26.03.2014 № 13-7/В-234).

Выплаты производят органы соцзащиты за счет средств федерального бюджета. Причем только за текущий год. Свою позицию контролирующие ведомства объясняют так. Федеральный бюджет формируют заранее. В течение года предусмотрено финансирование расходов только текущего финансового года. Оплату расходов прошлых лет в бюджет текущего года не включают. Узнать об оплате неиспользованных дополнительных отпусков за предыдущие годы сотрудник может в органах социальной защиты населения по месту жительства.

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