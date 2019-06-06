256 июня 2019

В компании объявили простой, причина которого не зависит от работников и работодателя. Этот период входит в специальный стаж для пенсии за вредность?

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отвечает:

Время простоя не включают в стаж для досрочной пенсии.

Во время простоя работники не трудятся во вредных условиях. Поэтому в льготный стаж это время не засчитывают (п. 9 постановления Правительства от 11.07.2002 № 516).

При этом сотрудники считаются занятыми на должности, которая дает право на льготный стаж. За время простоя компания обязана начислять им не менее 2/3 среднего заработка (ст. 157 ТК). Ваша компания перечисляет зарплату правильно. По мнению чиновников, с этой суммы надо перечислить взносы в ПФР по дополнительному тарифу (письмо Минтруда от 20.01.2015 № 17–3/В-14). Но судьи в подобных спорах на стороне компании (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 12.09.2017 № Ф06-23982/2017).

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