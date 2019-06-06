346 июня 2019

По результатам спецоценки сотруднику установили вредные условия труда. Этого сотрудника мы приняли четыре месяца назад. С какого момента у него возникает право на дополнительный оплачиваемый отпуск?

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отвечает:

У сотрудника возникнет право получать доплаты и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда с момента трудоустройства. При этом класс условий труда определяют по результатам СОУТ. Когда работодатель введет в эсплуатацию новое рабочее место, он обязан провести на нем спецоценку в течение 12 месяцев. Поэтому, если условия труда на рабочем месте впоследствии окажутся вредными или опасными, сотрудник будет иметь право на все гарантии и льготы с момента приема на работу (ст. 117 ТК и ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

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