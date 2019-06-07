27 июня 2019

Компания заказала аудит информационной безопасности. В связи с этим провели восьмичасовой тренинг для сотрудников. Можно списать в расходы по налогу на прибыль суммы трат на аудит и тренинг?

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отвечает:

Вы вправе учесть в расходах аудит и тренинги, но возможны споры с налоговиками.

НК разрешает списать в прочие расходы стоимость аудиторских услуг (подп. 17 п. 1 ст. 264 НК). В кодексе не прописали, что считается такими услугами.

Аудиторскими называют услуги по проверке бухгалтерской отчетности на достоверность, а виды услуг определяет Минфин (ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ). Проверка информационной безопасности к ним не относится (приложение к приказу Минфина от 09.03.2017 № 33н).

Учесть стоимость тренинга как расходы на обучение работников тоже не получится. Компания вправе списать расходы на повышение квалификации сотрудников (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК). Но для этого надо выполнить требования пункта 3 статьи 264 НК. У компании должны быть договоры на обучение с организацией, у которой действует аккредитация на программы подготовки. По итогам обучения работники должны получить документ о повышении квалификации. В случае с тренингами условия НК не выполняются, поэтому признать расходы тратами на обучение нельзя.

Компания вправе учесть любые расходы, если их обосновать и подтвердить документами. Стоимость аудита и тренингов можно списать в прочие расходы, если информационная безопасность относится к деятельности компании.

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