Не нужно начислять страховые взносы заново.

Базу по взносам и их сумму рассчитывают на последнее число месяца (п. 1 ст. 421 НК). Для страховых взносов важно, когда компания начислила заработок, а не факт выплаты.

Страховые взносы начисляют на сумму вознаграждения за труд. Ошибочные выплаты к ним не относятся. Но налоговики могут посчитать, что работник получил от компании именно вознаграждение.

Если не успели остановить ошибочный платеж, уведомите работника, что по ошибке перечислили ему деньги и считаете их его задолженностью. Предложите, чтобы он вернул сумму. В таком случае у налоговиков не будет оснований считать ошибочный перевод трудовым доходом для взносов или НДФЛ.

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