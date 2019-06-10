3810 июня 2019

Сотрудник написал заявление о замене кредитной организации, через которую выдаем зарплату. Мы его приняли, но по ошибке перечислили деньги на прежний счет. С этим работником у компании трудовой конфликт. Мы отправили еще раз сумму на правильный счет, как только обнаружили ошибку. Надо дважды начислить страховые взносы?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Не нужно начислять страховые взносы заново.

Базу по взносам и их сумму рассчитывают на последнее число месяца (п. 1 ст. 421 НК). Для страховых взносов важно, когда компания начислила заработок, а не факт выплаты.

Страховые взносы начисляют на сумму вознаграждения за труд. Ошибочные выплаты к ним не относятся. Но налоговики могут посчитать, что работник получил от компании именно вознаграждение.

Если не успели остановить ошибочный платеж, уведомите работника, что по ошибке перечислили ему деньги и считаете их его задолженностью. Предложите, чтобы он вернул сумму. В таком случае у налоговиков не будет оснований считать ошибочный перевод трудовым доходом для взносов или НДФЛ.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.