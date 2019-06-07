27 июня 2019

Поставщик в 2019 году отгрузил товары в счет аванса, полученного в 2018 году. В какой сумме заявить вычет авансового НДС?

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отвечает:

Если поставщик отгрузил товары в счет аванса, полученного в 2018 году, то он заявляет вычет НДС на дату отгрузки по прежней ставке. К примеру, в декабре покупатель перечислил аванс на сумму 118 руб. Поставщик начислил НДС с аванса в размере 18 руб. Стороны не изменяли цену товаров в связи с увеличением ставки НДС. В апреле 2019 года поставщик отгрузил товары стоимостью 118 руб., в том числе НДС — 19,67 руб. (118 ₽ × 20/120). На дату отгрузки поставщик заявил вычет НДС с аванса на сумму 18 руб.

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