27 июня 2019

Основная работа сотрудника занимает 70 процентов рабочего времени в нормальных условиях труда. Остальные 30 процентов он трудится по внутреннему совместительству во вредных. Обязаны ли мы предоставлять ему дополнительный оплачиваемый отпуск и сколько дней?

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отвечает:

Продолжительность дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда составляет не менее семи календарных дней (постановление Правительства от 20.11.2008 № 870). При этом в стаж работы, который дает право на такой отпуск, входит только фактически отработанное во вредных или опасных условиях труда время (ч. 3 ст. 121 ТК, письмо Роструда от 18.03.2008 № 657-6-0). Поэтому предоставьте сотруднику дополнительный отпуск пропорционально отработанному времени во вредных условиях.

Организуйте учет дней работы во вредных условиях, чтобы оперативно определять права работника на отпуск. Это могут быть специальные отметки в табеле или отдельная сводная таблица рабочих дней сотрудников, которые работают во вредных условиях.

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