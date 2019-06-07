Продолжительность дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда составляет не менее семи календарных дней (постановление Правительства от 20.11.2008 № 870). При этом в стаж работы, который дает право на такой отпуск, входит только фактически отработанное во вредных или опасных условиях труда время (ч. 3 ст. 121 ТК, письмо Роструда от 18.03.2008 № 657-6-0). Поэтому предоставьте сотруднику дополнительный отпуск пропорционально отработанному времени во вредных условиях.

Организуйте учет дней работы во вредных условиях, чтобы оперативно определять права работника на отпуск. Это могут быть специальные отметки в табеле или отдельная сводная таблица рабочих дней сотрудников, которые работают во вредных условиях.

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