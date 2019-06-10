3010 июня 2019

Мы временно перевели сотрудника на должность заместителя руководителя отдела. Эта должность предполагает ненормированный рабочий день с гарантией дополнительного оплачиваемого отпуска 8 дней в году. Срок перевода – четыре месяца. Как нам рассчитать продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска с учетом дополнительного?

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отвечает:

Сначала определите, сколько дней дополнительного оплачиваемого отпуска заработал сотрудник на должности с ненормированным рабочим днем. Его продолжительность определяют пропорционально отработанному времени. Общую продолжительность отпуска вы получите, если сложите основной и дополнительный отпуск (ст. 116, 120 ТК и п. 9 Инструкции, утв. постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20).

Пример

Менеджер ООО «Матильда» Елена М. имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. В течение года ее временно переводили на должность заместителя начальника финансового отдела. Срок перевода – четыре месяца. Эта должность предполагает ненормированный рабочий день с дополнительным оплачиваемым отпуском 8 календарных дней.

Продолжительность дополнительного отпуска Елены за ненормированный рабочий день по временно занимаемой должности составит 2,6 дня (8 дн. : 12 мес. × 4 мес.).

Поскольку 2,6 дня отпуска закон не предусматривает, дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день округлите в пользу работника до 3 дней.

Общая продолжительность отпуска менеджера Елены М. за год, в котором был временный перевод, составит 31 день (28 дн. + 3 дн.).

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