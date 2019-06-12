Начислите работнице компенсацию.

Сотрудник вправе получить ежегодно не менее 28 календарных дней оплачиваемого отдыха. Если он не использовал дни отпуска, то при увольнении работодатель обязан выплатить за них денежную компенсацию (ст. 127 ТК). Эта обязанность не зависит от срока, который сотрудник проработал в компании.

Общие правила расчета дней отпуска за неполный год работы не прописали в ТК. По кодексу считают дни только для тех, кто заключил контракт на срок до двух месяцев (ст. 291 ТК). У вас другая ситуация, поэтому надо применять пункт 35 Правил об отпусках (утв. НКТ СССР 30.04.1930). Компенсацию рассчитывают пропорционально отработанным месяцам. При этом излишки менее половины месяца отбрасывают, а более половины — округляют до полного месяца.

Количество дней для компенсации обычно определяют из расчета 2,33 за каждый месяц работы. Этот коэффициент можно применить, если работник вправе получить 28 дней отдыха за год. То есть надо дни отпуска за полный рабочий год разделить на 12 месяцев.

При этом округлять дни компания может только в большую сторону, но не обязана этого делать (письмо Минтруда от 02.11.2018 № 14–2/ООГ-8717). Поэтому вы вправе начислить сотруднице компенсацию за неполное количество дней отпуска.

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