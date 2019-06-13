Инспекторы вправе вызывать любых свидетелей. Если вызвали сотрудников вашего контрагента, значит, им могут быть известны данные, которые важны для налогового контроля [п. 1 ст. 90 НК].

Директору вашего контрагента необходимо явиться в инспекцию на допрос. Ему стоит подготовиться к любым вопросам по сделкам. При этом он вправе отказаться давать показания только по законным основаниям [п. 3 ст. 90 НК]. Например, директор может не свидетельствовать против своей семьи — жены, детей, родителей и пр. [ст. 51 Конституции, п. 4 ст. 69 ГПК].

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