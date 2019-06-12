Да, вы можете самостоятельно установить большее количество дней дополнительного отпуска. Главное, чтобы они были не менее продолжительности, которую устанавливают Трудовой кодекс, другие законы и нормативные акты. При этом учтите, что ФСС оплатит только те дни отпуска, на которые сотрудник имеет право по закону.

Порядок и условия таких гарантий пропишите во внутренних документах организации – коллективном или трудовых договорах, положении об отпусках и т. д. (ст. 116 ТК). По своему усмотрению вы можете установить дополнительный отпуск сотрудникам при ночном и вахтовом режиме работы, которые проводят много времени в командировках и т. п. При этом, если вы планируете установить дополнительный отпуск, который предоставляют в зависимости от нескольких условий, такие дни назовите не дополнительным отпуском, а дополнительными днями отдыха. Это поможет вам избежать претензий со стороны проверяющих.

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