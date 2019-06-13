5713 июня 2019

Работник написал заявление об увольнении, но не указал дату, с которой желает прекратить трудовые отношения. О досрочном увольнении он также не просил. Работодатель готов уволить его незамедлительно. Можем ли мы расторгнуть договор до истечения двухнедельного срока предупреждения?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Если в заявлении об увольнении не указана конкретная дата увольнения, не спешите увольнять работника досрочно. Он может передумать и оспорить увольнение.

По общему правилу работник должен предупредить работодателя о намерении расторгнуть трудовой договор не позднее чем за две недели (ч. 1 ст. 80 ТК).

Досрочное увольнение возможно, если:

  • стороны заключили об этом соглашение;
  • заявление работника обусловлено невозможностью продолжения работы;
  • установлено нарушение работодателем трудового законодательства, условий индивидуального или коллективного договора, ЛНА.

Если такие ситуации отсутствуют, то увольнять работника можно лишь по истечении двухнедельного срока.

Бывшая работница просила признать увольнение незаконным и изменить его дату с 31 июля на 14 августа 2017 года.

31 июля 2017 года она написала заявление об увольнении, где дата, с которой работница просила ее уволить, не была указана. Работодатель уволил ее в день подачи заявления, не дожидаясь истечения 14-дневного срока предупреждения.

Суд признал увольнение незаконным. В заявлении работник вправе попросить уволить его до истечения срока предупреждения.

В этом случае до издания приказа об увольнении работник и работодатель должны договориться о сокращении срока предупреждения.

Если соглашение не было достигнуто, трудовой договор считается продолженным и не может быть досрочно расторгнут работодателем (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.03.2018 по делу № 33–5761/2018).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.