Если в заявлении об увольнении не указана конкретная дата увольнения, не спешите увольнять работника досрочно. Он может передумать и оспорить увольнение.

По общему правилу работник должен предупредить работодателя о намерении расторгнуть трудовой договор не позднее чем за две недели (ч. 1 ст. 80 ТК).

Досрочное увольнение возможно, если:

стороны заключили об этом соглашение;

заявление работника обусловлено невозможностью продолжения работы;

установлено нарушение работодателем трудового законодательства, условий индивидуального или коллективного договора, ЛНА.

Если такие ситуации отсутствуют, то увольнять работника можно лишь по истечении двухнедельного срока.

Бывшая работница просила признать увольнение незаконным и изменить его дату с 31 июля на 14 августа 2017 года.

31 июля 2017 года она написала заявление об увольнении, где дата, с которой работница просила ее уволить, не была указана. Работодатель уволил ее в день подачи заявления, не дожидаясь истечения 14-дневного срока предупреждения.

Суд признал увольнение незаконным. В заявлении работник вправе попросить уволить его до истечения срока предупреждения.

В этом случае до издания приказа об увольнении работник и работодатель должны договориться о сокращении срока предупреждения.

Если соглашение не было достигнуто, трудовой договор считается продолженным и не может быть досрочно расторгнут работодателем (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.03.2018 по делу № 33–5761/2018).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>