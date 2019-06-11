Если в штате работодателя более 50 человек, то введение в штатное расписание должности специалиста по охране труда на 0,5 ставки несет в себе риск привлечения к административной ответственности.

Каждый работодатель, который осуществляет производственную деятельность и численность работников у которого превышает 50 человек, создает службу охраны труда или вводит в штат должность специалиста по охране труда (ст. 217 ТК).

Структура службы охраны труда в организации и численность ее работников определяются работодателем с учетом Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях (постановления Минтруда от 08.02.2000 № 14, от 22.01.2001 № 10) (далее — Межотраслевые нормативы).

В одном из дел ГИТ оштрафовала компанию на 60 тыс. руб. В штатном расписании из 156 штатных единиц не было должности специалиста по охране труда, в нем было предусмотрено только 0,25 ставки специалиста по охране труда.

Суд встал на сторону ГИТ. Он отметил, что особенности характера трудовой деятельности специалиста по охране труда, а также значение соответствующего вида деятельности для всего штата работников не позволяют принимать на такую должность работника на неполную ставку (решение Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 28.06.2017 по делу № 12–283/2017).

При этом в судебной практике имеется и другая позиция, согласно которой максимальный или минимальный объем ставки специалиста по охране труда ни ТК, ни Межотраслевыми нормативами, которые носят рекомендательный характер, не ограничен (решение Липецкого областного суда от 13.08.2015 по делу № 21–107/2015).

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