Это зависит от того, чем именно занят работник.

Компания обязана платить страховые взносы по дополнительному тарифу, если в ее штате работают сотрудники с правом на досрочную пенсию. В этой категории и те, кто работает на местах с опасными и вредными условиями труда (ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Взносы по дополнительным тарифам в Пенсионный фонд надо платить не за всех, кто работает во вредных и опасных условиях. Это касается только сотрудников на работах, которые перечислены в пунктах 1–18 части 1 статьи 30 Закона № 400 ФЗ. Иначе платить за работника дополнительные взносы не надо, хотя его место и признали вредным. Это подтверждает Минфин (письмо от 14.11.2018 № 03-15-06/82053). Проверьте, вправе ли ваш сотрудник претендовать на досрочную пенсию.

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