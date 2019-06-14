4614 июня 2019

Мы меняем порядок выплаты премий в положении об оплате труда и премировании. Должны ли мы заключить дополнительные соглашения с сотрудниками? В их трудовых договорах не прописывали порядок выплаты премий, а сделали только ссылку на положение о премировании. С этим локальным актом всех работников знакомят под подпись.

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Заключите с работниками дополнительные соглашения к трудовым договорам. Укажите в соглашениях, что пункт договоров, который регулирует выплату премии, стороны излагают в новой редакции. Можете использовать, например, такую формулировку: «Работодатель устанавливает работнику стимулирующие и компенсационные выплаты, надбавки, премии и пр. Размеры и условия таких выплат определяет Положение об оплате труда и премировании в редакции от 1 мая 2019 года».

В трудовом договоре не обязательно подробно прописывать условия оплаты труда. Можно сделать отсылку на положение об оплате труда и премировании, в котором досконально расписать все моменты (письмо Роструда от 19.03.2012 № 395-6-1). Когда захотите изменить этот локальный акт, готовьтесь менять и трудовые договоры с работниками по правилам статьи 74 Трудового кодекса. Порядок оплаты труда — обязательное условие договора (ч. 2 ст. 57 ТК). Поэтому ссылка в договорах на положение не позволяет вам менять условия оплаты труда по своему усмотрению.

Уведомьте работников под подпись о предстоящих изменениях минимум за два месяца. Также ознакомьте с новой редакцией положения об оплате труда и премировании. Порядок выплаты премий можете прописать в уведомлении о предстоящих изменениях, а с локальным актом ознакомить в течение двухмесячного срока предупреждения. Дополнительные соглашения к трудовым договорам заключайте, когда истечет этот срок.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.