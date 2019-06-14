Заключите с работниками дополнительные соглашения к трудовым договорам. Укажите в соглашениях, что пункт договоров, который регулирует выплату премии, стороны излагают в новой редакции. Можете использовать, например, такую формулировку: «Работодатель устанавливает работнику стимулирующие и компенсационные выплаты, надбавки, премии и пр. Размеры и условия таких выплат определяет Положение об оплате труда и премировании в редакции от 1 мая 2019 года».

В трудовом договоре не обязательно подробно прописывать условия оплаты труда. Можно сделать отсылку на положение об оплате труда и премировании, в котором досконально расписать все моменты (письмо Роструда от 19.03.2012 № 395-6-1). Когда захотите изменить этот локальный акт, готовьтесь менять и трудовые договоры с работниками по правилам статьи 74 Трудового кодекса. Порядок оплаты труда — обязательное условие договора (ч. 2 ст. 57 ТК). Поэтому ссылка в договорах на положение не позволяет вам менять условия оплаты труда по своему усмотрению.

Уведомьте работников под подпись о предстоящих изменениях минимум за два месяца. Также ознакомьте с новой редакцией положения об оплате труда и премировании. Порядок выплаты премий можете прописать в уведомлении о предстоящих изменениях, а с локальным актом ознакомить в течение двухмесячного срока предупреждения. Дополнительные соглашения к трудовым договорам заключайте, когда истечет этот срок.

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