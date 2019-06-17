Это зависит от того, есть ли в работе главбуха вредные факторы.

Работодатель обязан проводить медосмотры отдельных категорий сотрудников (ст. 213 ТК). Это касается и тех, у кого на работе есть вредные факторы из списка в приложении 1 к приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н.

Вредным считается ионизирующее излучение от компьютера. Но только если труд за монитором занимает не менее 50 процентов рабочего времени (п. 3.2.2.4 приложения 1 к приказу № 302н). При этом не важно, какой класс условий труда установили по итогам спецоценки. Работнику потребуется раз в два года пройти осмотр у офтальмолога, невролога, а также комплекс обязательных обследований. Оплатить всю процедуру сотруднику обязана компания.

Работодатель обязан отстранить от работы тех, кто не прошел очередной медицинский осмотр (ст. 76 ТК). Если трудинспектор выяснит, что сотрудники работают без медосмотра, то он вправе оштрафовать компанию на сумму до 130 тыс. руб. (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП).

Работников можно не отправлять на медосмотры, если в трудовых контрактах записать режим, в котором они обязаны трудиться. А именно, что сотрудники работают за компьютером меньше половины времени в течение рабочего дня.

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