Компании, которые принимают макулатуру, платят НДС в особом порядке. Начислять налог в этом случае должны сами покупатели. Не важно, являются они плательщиками налога или нет. В таком случае НДС платят все компании, в том числе и те, которые применяют упрощенку (п. 8 ст. 161 НК). Заполнять декларацию нужно по той же форме, которую используют плательщики налога (утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558).

Когда компания плательщиком НДС не является, необходимо заполнить титульный лист, а также разделы 2 и 9 декларации. При этом на титульном листе в поле «По месту нахождения (учета)» ставят код 231. Это означает, что декларацию представляет налоговый агент.

В разделе 2 укажите итоговую сумму налога в строке 060, а также код 1011715 в строке 070. Строки 010—030 не заполняйте. В раздел 9 впишите показатели счетов-фактур, которые получили от продавцов макулатуры.

Декларацию подавайте только в электронном виде. Исключение для налоговых агентов, которые вправе подавать декларацию на бумаге, для покупателей макулатуры не действует (п. 5 ст. 174 НК). Если отправите налоговикам бумажную декларацию, они могут ее не принять. Значит, будут считать, что отчет вы не подали. За это проверяющие оштрафуют компанию минимум на 1000 руб. (ст. 119 НК).

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