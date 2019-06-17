4117 июня 2019

Повышаем оклады работникам. Часть наших сотрудниц находится в отпуске по уходу за ребенком. Вправе ли мы вызвать их на работу, чтобы подписать дополнительное соглашение к трудовому договору? С какого числа необходимо внести изменения по должностям этих работниц в штатное расписание?

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отвечает:

Вы не вправе вызывать на работу сотрудников, которые находятся в отпусках по уходу за ребенком, чтобы подписать дополнительные соглашения и другие документы. Однако закон не запрещает изменять трудовые договоры во время отпусков. Поэтому письменно уведомьте сотрудников об изменении условий их трудовых договоров (ст. 72 ТК).

Направьте сотрудникам письмо с описью вложения и уведомлением о вручении. В конверт вложите уведомление об изменении условий и два экземпляра дополнительных соглашений к трудовым договорам, подписанные представителем работодателя. Также документы можете отвезти нарочно. В уведомлении об изменении условий попросите подписать дополнительные соглашения и один экземпляр отправить на адрес компании.

Если сотрудники согласятся на изменения и подпишут дополнительные соглашения, новый оклад начисляйте им после того, как выйдут на работу или в иной срок по соглашению. Если сотрудники сразу не подпишут соглашения, все равно увеличьте им оклады и внесите изменения в штатное расписание. Дополнительные соглашения оформите с ними после того, как выйдут на работу.

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