Нет, расходы на пошлину по замене удостоверения работника в расходы на упрощенке списать нельзя. На упрощенке можно списать не любые расходы, а только из перечня в статье 346.16 НК. Их список закрытый, и среди них нет затрат, понесенных на замену водительских удостоверений. Поэтому списать госпошлину и расходы на медицинское обследование сотрудника нельзя (письмо Минфина от 12.11.2018 № 03-11-11/81183).

Компания может компенсировать работнику любые расходы, если условие об этом записали в трудовом или коллективном договоре. В таком случае есть основания списать траты в расходы на оплату труда (ст. 255 НК). Тем более что без водительских прав ваш сотрудник не сможет управлять автомобилем. Но даже на общей системе списывать такие траты рискованно. Налоговики против таких расходов.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>