1818 июня 2019

Компания применяет упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Занимаемся перевозками автотранспортом. У одного из водителей истекает срок действия водительского удостоверения. Если мы оплатим за него госпошлину и стоимость медосмотра, можно учесть эти расходы?

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отвечает:

Нет, расходы на пошлину по замене удостоверения работника в расходы на упрощенке списать нельзя. На упрощенке можно списать не любые расходы, а только из перечня в статье 346.16 НК. Их список закрытый, и среди них нет затрат, понесенных на замену водительских удостоверений. Поэтому списать госпошлину и расходы на медицинское обследование сотрудника нельзя (письмо Минфина от 12.11.2018 № 03-11-11/81183).

Компания может компенсировать работнику любые расходы, если условие об этом записали в трудовом или коллективном договоре. В таком случае есть основания списать траты в расходы на оплату труда (ст. 255 НК). Тем более что без водительских прав ваш сотрудник не сможет управлять автомобилем. Но даже на общей системе списывать такие траты рискованно. Налоговики против таких расходов.

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