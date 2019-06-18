Нет, все малые компании, которые вправе применять упрощенные способы бухучета, обязаны сдавать только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Более того, для таких компаний предусмотрены специальные упрощенные формы таких документов (подп. «б» п. 6, прил. 5 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н).

Отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах малые предприятия вправе не сдавать (п. 85 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). Они могут понадобиться, только если есть важная информация о деятельности компании, без которой нельзя оценить ее финансовое состояние. А в балансе или отчете о финансовых результатах нет таких граф, чтобы отразить эти сведения (подп. «б» п. 6 приказа Минфина № 66н).

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