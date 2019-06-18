3918 июня 2019

Услышала, что для малых предприятий нет никаких особенностей в отношении бухотчетности. То есть сдавать нужно те же формы, что и крупным компаниям. Правда ли это?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, все малые компании, которые вправе применять упрощенные способы бухучета, обязаны сдавать только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Более того, для таких компаний предусмотрены специальные упрощенные формы таких документов (подп. «б» п. 6, прил. 5 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н).

Отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах малые предприятия вправе не сдавать (п. 85 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). Они могут понадобиться, только если есть важная информация о деятельности компании, без которой нельзя оценить ее финансовое состояние. А в балансе или отчете о финансовых результатах нет таких граф, чтобы отразить эти сведения (подп. «б» п. 6 приказа Минфина № 66н).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.