Если внести сразу все изменения, придется постоянно сверять текст дополнительного соглашения и текст трудового договора. В некоторых случаях изменение условий трудового договора затрагивает почти все его содержание. Например, смена трудовой функции сотрудника меняет его права и обязанности, условия оплаты труда и многие другие положения договора.

Чтобы условия договора были понятны, воспользуйтесь таким способом. Издайте дополнительное соглашение. В нем продублируйте те положения трудового договора, которые продолжают действовать, и изложите новые условия. При этом в преамбуледополнительного соглашения сделайте отметку: «стороны изложили трудовой договор в новой редакции».

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