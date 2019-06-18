2818 июня 2019

По соглашению сторон меняем сотруднику трудовую функцию, оклад и режим работы. Можем ли мы заключить с ним одно дополнительное соглашение по всем изменениям?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Если внести сразу все изменения, придется постоянно сверять текст дополнительного соглашения и текст трудового договора. В некоторых случаях изменение условий трудового договора затрагивает почти все его содержание. Например, смена трудовой функции сотрудника меняет его права и обязанности, условия оплаты труда и многие другие положения договора.

Чтобы условия договора были понятны, воспользуйтесь таким способом. Издайте дополнительное соглашение. В нем продублируйте те положения трудового договора, которые продолжают действовать, и изложите новые условия. При этом в преамбуледополнительного соглашения сделайте отметку: «стороны изложили трудовой договор в новой редакции».

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.