4919 июня 2019

По агентскому договору от имени принципала сдаем в аренду жилые помещения. Кто из нас должен применять кассу, если мы принимаем деньги от «физиков», но сразу же перечисляем их принципалу за вычетом своей комиссии?

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отвечает:

Применять кассу по закону должен принципал, но он не сможет выполнить обязанность. Оформлять чеки остается вам.

Выдать кассовый чек обязан участник расчетов, который продает товары или услуги. Ваша компания действует не от своего имени, а от принципала. Поэтому в расчетах с «физиками» применять кассу должен он, а не вы.

По мнению чиновников, выбивать чек обязан тот, кто приобретает права и обязанности по сделке (письмо Минфина от 29.12.2017 № 03-01-15/88342). Но принципал не сможет без нарушений выбить чек. Ведь он не знает, когда и что продал агент от его имени.

В налоговой службе считают, что можно выбить чек и на кассе агента. В таком случае отражайте признак агента и данные принципала в чеке (приказ ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@). Но для этого запишите эти условия в договор, чтобы у инспекторов не возникло претензий.

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