2819 июня 2019

Компания платит налог по упрощенке. Перечислили авансом арендную плату за год вперед. Вправе ли компания учесть всю эту сумму в расходах единовременно?

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отвечает:

По общему правилу выданные авансы учесть в расходах нельзя. Дело в том, что для признания расхода на упрощенке недостаточно просто перечислить деньги. Необходимо, чтобы получатель сделал ответное действие — выполнил работы или оказал услуги (п. 2 ст. 346.17 НК). До этого момента сумму предварительных платежей в состав расходов не включайте. Это справедливо и для трат на аренду. Когда по условиям договора арендодателю перечислили плату на год вперед, в расходах эти деньги признавайте по мере получения услуг, к примеру ежемесячно (письмо Минфина от 30.03.2012 № 03-11-06/2/49).

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