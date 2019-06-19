Чтобы отстранить сотрудника от работы, получать его согласие не нужно. Как правило, это временная необходимость, которая предполагает, что трудовые отношения не прекращаются и трудовой договор не изменяется. Поэтому, даже если сотрудник не согласен, вы имеете право его отстранить, если для этого есть причины.

Закон не устанавливает порядок, который нужно соблюдать, чтобы отстранить работника от выполнения должностных обязанностей. Работодатель отстраняет его в одностороннем порядке, как только получит достаточно оснований, которые нужно зафиксировать документально. Это может быть, например, докладная записка руководителя, акт, медицинская справка и др.

На основании подтверждающих документов издайте приказ в произвольной форме об отстранении сотрудника от работы. В нем укажите причину и срок отстранения. Кроме того, отразите порядок оплаты на этот период, если за сотрудником нужно сохранить заработок. В строке «Основание» перечислите документы, которые подтверждают законность приказа. После чего ознакомьте с ним работника под подпись.

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