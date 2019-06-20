Нет, двойной вычет не предоставляйте.

Сотрудник вправе получить по НДФЛ двойной вычет на ребенка в двух случаях. Например, если один из двух родителей отказался от вычета в пользу другого. Либо если сотрудник — единственный родитель, опекун или попечитель ребенка (абз.12, 15 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК). Ваша сотрудница не считается единственным родителем, даже если она в разводе с отцом своего ребенка. Единственным родителем он может считаться, если у ее ребенка по документам другого родителя нет. К примеру, если отцовство малыша не установлено или же второго родителя по суду признали пропавшим без вести и пр.

Поэтому развод супругов не основание, по которому каждый из них может получить стандартный вычет на ребенка в двойном размере (письма Минфина от 12.05.2017 № 03-04-05/28746, от 03.07.2013 № 03-04-05/25442).

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