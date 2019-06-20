3520 июня 2019

Наш директор увольняется. На его место учредители хотят назначить руководителя отдела продаж. Можно ли оформить эту процедуру обычным переводом?

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отвечает:

Чтобы утвердить сотрудника на должность директора, увольте его с текущей должности, а затем примите на новую. Прежний трудовой договор можете расторгнуть по соглашению сторон или по собственному желанию сотрудника. Такой способ позволит заключить с ним срочный трудовой договор, который характерен для трудовых отношений с директором (ст. 59 ТК). Вы получите право установить по новой должности испытательный срок (ст. 70 ТК).

Прежде чем подписывать документы с новым директором, обратитесь к уставу организации. Возможно, в нем есть специальные процедуры на случай замены или назначения директора. Например, устав может предусматривать, что директора принимают на условиях исключительно срочного трудового договора или только бессрочного.

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