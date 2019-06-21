У вас не должно быть расходов на транспортные услуги.

Перевозчик отвечает за сохранность груза. Транспортная компания обязана возместить стоимость товара, если испортила его [ст. 796 ГК].

В вашем случае перевозчик не выполнил контракт по своей вине. Он проигнорировал договоренности о том, как закрепить груз. Из-за нарушений условий перевозки товары испортились. Вы вправе потребовать от перевозчика стоимость груза. Отдельно требуйте возместить плату за транспортировку поврежденного товара, если эта плата не входит в стоимость груза [п. 3 ст. 796 ГК]. Соответственно, в данной ситуации компания не обязана оплачивать транспортные услуги в отношении поврежденных товаров. Поэтому расходов у компании не будет.

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