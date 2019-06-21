1421 июня 2019

Покупатель представил акт о том, что товары неправильно уложили, из-за этого их повредили в дороге. Перевозчик вернул нам груз и потребовал оплатить транспортные услуги. В контракте с покупателем прописали требования к способу упаковки и крепления груза. Их мы приложили к договору с транспортной компанией. Ее сотрудники укладывали товар. Можно списать их стоимость в расходы?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

У вас не должно быть расходов на транспортные услуги.

Перевозчик отвечает за сохранность груза. Транспортная компания обязана возместить стоимость товара, если испортила его [ст. 796 ГК].

В вашем случае перевозчик не выполнил контракт по своей вине. Он проигнорировал договоренности о том, как закрепить груз. Из-за нарушений условий перевозки товары испортились. Вы вправе потребовать от перевозчика стоимость груза. Отдельно требуйте возместить плату за транспортировку поврежденного товара, если эта плата не входит в стоимость груза [п. 3 ст. 796 ГК]. Соответственно, в данной ситуации компания не обязана оплачивать транспортные услуги в отношении поврежденных товаров. Поэтому расходов у компании не будет.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.