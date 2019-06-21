2821 июня 2019

Сотрудник просил отпустить его 13 и 14 июня с работы, а взамен предлагает отработать в выходные — 22 и 23 июня. Так можно? И не придется ли при этом оплачивать работу в выходной день в двойном размере?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нельзя давать сотруднику отгул до того, как он его заработал. В трудовом кодексесказано, что отгул предоставляют работнику, который отработал в выходной или нерабочий праздничный день (ч. 7 ст. 153 ТК). То есть сначала надо поработать, а потом идти отдыхать. Ведь есть риск, что сотрудник не отработает отгулы, которые получил за 13 и 14 июня. Например, уволится или уйдет на больничный.

Кроме того, такая замена невыгодна для компании. Если работник берет отгул, работу в выходной оплачивают исходя из оклада. За день отдыха зарплату не начисляют (ст. 153 ТК). Но норму рабочего времени за этот месяц сокращают. Получается, что зарплата не уменьшается. При этом не имеет значения, берет ли работник день отдыха в текущем месяце или в последующем. Таким образом, работнику понадобится начислить полную зарплату за месяц плюс доплату в одинарном размере за работу в выходные (письмо Роструда от 18.02.2013 № ПГ/992-6-1, разд. 5 Рекомендаций Роструда от 02.06.2014).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.