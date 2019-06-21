Нельзя давать сотруднику отгул до того, как он его заработал. В трудовом кодексесказано, что отгул предоставляют работнику, который отработал в выходной или нерабочий праздничный день (ч. 7 ст. 153 ТК). То есть сначала надо поработать, а потом идти отдыхать. Ведь есть риск, что сотрудник не отработает отгулы, которые получил за 13 и 14 июня. Например, уволится или уйдет на больничный.

Кроме того, такая замена невыгодна для компании. Если работник берет отгул, работу в выходной оплачивают исходя из оклада. За день отдыха зарплату не начисляют (ст. 153 ТК). Но норму рабочего времени за этот месяц сокращают. Получается, что зарплата не уменьшается. При этом не имеет значения, берет ли работник день отдыха в текущем месяце или в последующем. Таким образом, работнику понадобится начислить полную зарплату за месяц плюс доплату в одинарном размере за работу в выходные (письмо Роструда от 18.02.2013 № ПГ/992-6-1, разд. 5 Рекомендаций Роструда от 02.06.2014).

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