Сотрудник переведен с момента, когда вступило в силу дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на новую должность (ч. 1 ст. 61, ст. 72 ТК). Это основание, чтобы оформить остальные документы. Если сотрудник не успел ознакомиться с приказом из-за болезни, на факт перевода это не влияет. Ознакомьте сотрудника с приказом в первый рабочий день после выздоровления.

Причину, по которой сотрудник не ознакомился с приказом о переводе, зафиксируйте в акте. Этот документ составьте в произвольной форме. Акт подтвердит, почему сотрудник ознакомился с приказом не в срок. Так вы исключите штраф ГИТ.

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