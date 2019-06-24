3924 июня 2019

Как правильно ссылаться на новую редакцию трудового договора в документах? Нужно указывать реквизиты первоначального договора или нового?

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отвечает:

Укажите реквизиты договора, который оформляли при приеме на работу. По желанию дополните их информацией о дате актуальной редакции. Когда меняют большую часть содержания трудового договора, его оформляют в новой редакции. При этом у сотрудника как был один договор, так и остается. Сам договор не изменился, изменилось его содержание.

Пример формулировки: «трудовой договор от 12.04.2015 № 54 (в ред. от 08.10.2018)». 12.04.2016 — это дата приема на работу и заключения трудового договора. 08.10.2018 — дата, когда содержание договора поменяли и с работником заключили дополнительное соглашение об этом. Приписка о новой редакции необязательна. Без нее договор по умолчанию применяют с учетом всех изменений.

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