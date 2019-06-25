Учитывайте доходы по цене сделки с учетом рыночной стоимости.

Когда организация выполнила работы, она учитывает доход от реализации (п. 1 ст. 249 НК). Оплату принимают в денежной и натуральной форме (п. 2 ст. 249 НК). Неденежный доход нужно учесть по стоимости, которая прописана в договоре (п. 4 ст. 274 НК). При этом необходимо оценить натуральную оплату по рыночной цене (абз. 3 п. 1 ст. 105.3 НК). Если эксперт подтвердил, что стоимость квартиры совпадает с ценой договора, то учитывайте оплату как доход от реализации.

Нет необходимости ставить недвижимость на учет как основное средство. Учтите квартиру как товар, раз не будете ее использовать. При продаже выручку нужно учесть как доход от реализации (п. 1 ст. 249 НК). Минфин разъяснил такой порядок для компаний на упрощенке (письмо от 17.07.2017 № 03-11-11/45308). Доходы и расходы на спецрежиме признают по положениям главы 25 НК.

В отчетности реализацию квартиры нужно отразить отдельно. В декларации по налогу на прибыль запишите сумму в приложении 1 к листу 02 в строке 014 «Доходы от продажи недвижимости как прочего имущества» (п. 6.1 Порядка, утв. приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@).

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