3025 июня 2019

Компания по почте отправляет товары покупателям. Они оплачивают покупку в почтовом отделении. Затем почта пересылает деньги продавцу. Нужно ли компании применять онлайн-ККТ?

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отвечает:

Компания вправе не применять онлайн-кассу, когда отправляет товар покупателю наложенным платежом через почту. В таком случае почта выступает платежным агентом. Именно она формирует чек, когда берет наличные от покупателя. Продавец получает деньги от почты. В такой ситуации компания освобождена от применения ККТ. Ведь она получает безналичную оплату без предъявления электронного средства платежа от юрлица (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

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