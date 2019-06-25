Компания вправе не применять онлайн-кассу, когда отправляет товар покупателю наложенным платежом через почту. В таком случае почта выступает платежным агентом. Именно она формирует чек, когда берет наличные от покупателя. Продавец получает деньги от почты. В такой ситуации компания освобождена от применения ККТ. Ведь она получает безналичную оплату без предъявления электронного средства платежа от юрлица (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

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