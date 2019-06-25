1525 июня 2019

В колледже студенты получают стипендию на карточку. Выдача через кассу не предусмотрена. Но бывают ситуации, когда студенты теряют карту, блокируют ее и новую не открывают (например, при отчислении). Так как карта заблокирована, банк возвращает деньги на лицевой счет учреждения. Нужно депонировать в этом случае стипендию?

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отвечает:

Если банк вернул средства на лицевой счет, необходимо произвести депонирование стипендии. Для этого делают проводку:

ДЕБЕТ 0 302 96 830    КРЕДИТ 0 304 02 730
— произведено депонирование стипендии.

В дальнейшем, когда студент даст реквизиты для перечисления, депонированную стипендию нужно выплатить (п. 138 Инструкции № 174н):

ДЕБЕТ 0 304 02 830    КРЕДИТ 0 201 11 610
— выплачена на банковскую карту депонированная стипендия.

При этом сторнировать начисление стипендии нельзя. И даже если студента отчислили, ему надо выплатить ранее начисленную сумму. Перечисляют стипендию на карту по заявлению студента. Напомним, что стипендия — это выплата из бюджета. По закону с 1 июля 2018 года такие выплаты можно получать только на карту национальной платежной системы «Мир». Если студент откажется оформлять новую карту, учреждение обязано выдать сумму через кассу.

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