Если банк вернул средства на лицевой счет, необходимо произвести депонирование стипендии. Для этого делают проводку:

ДЕБЕТ 0 302 96 830 КРЕДИТ 0 304 02 730

— произведено депонирование стипендии.

В дальнейшем, когда студент даст реквизиты для перечисления, депонированную стипендию нужно выплатить (п. 138 Инструкции № 174н):

ДЕБЕТ 0 304 02 830 КРЕДИТ 0 201 11 610

— выплачена на банковскую карту депонированная стипендия.

При этом сторнировать начисление стипендии нельзя. И даже если студента отчислили, ему надо выплатить ранее начисленную сумму. Перечисляют стипендию на карту по заявлению студента. Напомним, что стипендия — это выплата из бюджета. По закону с 1 июля 2018 года такие выплаты можно получать только на карту национальной платежной системы «Мир». Если студент откажется оформлять новую карту, учреждение обязано выдать сумму через кассу.

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