2726 июня 2019

Получили из налоговой требование о пояснениях по НДС. Из-за технической ошибки в коде вида операций в книге продаж программа не сопоставляет документ со счетом-фактурой контрагента. В декларации все суммы отразили верно. Нужно ли подавать уточненку или достаточно представить пояснения?

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отвечает:

Достаточно представить в инспекцию пояснения.

Компания отражает в книге продаж коды видов операций (приказ ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@). Примеры ФНС привела в письме от 20.09.2016 № СД-4-3/17657@.

В результате технической ошибки компания не занизила налоговую базу. Поэтому вы не обязаны представлять уточненную декларацию, за это ответственность не предусмотрена. Уточненка необходима, если компания недоплатила налог (п. 1 ст. 81 НК). Но вы можете сдать корректировку в ответ на запрос пояснений. ФНС считает, что это исправит любые ошибки (см. УНП № 1–2, 2018).

Если не хотите корректировать декларацию, в ответ на требование инспекции необходимо сдать пояснения (абз. 1 п. 3 ст. 88 НК). Сообщите правильный код операции. Если не ответите налоговикам, компанию оштрафуют на 5 тыс. руб. (п. 1 ст. 129.1 НК).

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