6526 июня 2019

ТСЖ получает деньги за коммуналку от физлиц. Затем перечисляет их ресурсоснабжающей организации. Какая из компаний должна пробивать чеки для физлиц?

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отвечает:

До 1 июля 2019 года пробивать чеки на расчеты за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, не нужно (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ).

Понадобится или нет применять кассу с 1 июля 2019 года, зависит от договора. Когда товарищество собственников жилья (ТСЖ) собирает взносы со своих членов на коммунальные услуги, пробивать чеки не нужно, если по договору с ресурсоснабжающей организацией ТСЖ выступает потребителем услуг. Если же ресурсоснабжающая организация заключила договоры с каждым жильцом, то при приеме оплаты ТСЖ должно применять кассу (письма Минфина от 23.04.2019 № 03-01-15/29314, от 22.04.2019 № 03-01-15/28816, от 22.04.2019 № 03-01-15/28832).

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